ЦСКА объявил о подписании нападающего в рамках сделки с «Зенитом»

Московский ЦСКА официально объявил о переходе из петербургского «Зенита» аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Информация об этом опубликована в Telegram-канале армейского клуба.

«Аргентинец подписал контракт с нашим клубом до конца сезона 2029/30. Лусиано переходит к нам из петербургского «Зенита». Нападающий также выступал за сборную Аргентины на Олимпийских играх в Париже», — указано в сообщении.

ИЗ ЦСКА в «Зенит» в рамках сделки между клубами отправился российский защитник Игорь Дивеев.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее появилась информация, что за молодым лидером «Локомотива» Алексеем Батраковым следят пять иностранных топ-клубов.