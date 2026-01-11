Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Волгоградской области

Под Волгоградом устранили открытое горение на нефтебазе, где упали обломки БПЛА

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на территории нефтебазы в Волгоградской области, возникшее в связи с падением обломков сбитого украинского дрона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«В 14:03 (совпадает с мск — «Газета.Ru») — ликвидация открытого горения», — говорится в заявлении.

Утром 10 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ночью регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В частности, дроны сбили в небе над Октябрьским районом. В результате падения их фрагментов на расположенной здесь нефтебазе начался пожар.

На место происшествия направили сотрудников экстренных и оперативных служб. Кроме того, в Октябрьской школе №2 организовали пункт временного размещения на случай эвакуации жителей домов, расположенных рядом с нефтебазой. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Позднее в министерстве обороны РФ рассказали, что в период с 9:00 до 16:00 мск над территорией страны перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника. Четыре БПЛА ликвидировали в Волгоградской области.

Ранее в Курской области после атаки украинского дрона загорелся частный дом.