На озере Байкал спасли 70-летнего дайвера

Сотрудники МЧС России спасли дайвера на озере Байкал 
Сотрудники экстренных служб спасли 70-летнего дайвера на озере Байкал. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области, опубликовав заявление на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении уточняется, что жителя Иркутской области отнесло от берега из-за сильных порывов ветра. Очевидцы произошедшего позвонили в экстренные службы, после чего на улицу Горького в поселок Листвянка были направлены шесть спасателей.

«Двое из них в защитных костюмах со спасательными средствами доплыли до мужчины. С помощью веревки их всех подтянули к берегу и помогли выбраться из воды», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в операции приняли участие сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

7 января в подмосковном городе Дубне спасатели эвакуировали женщину с признаками инфаркта со льда Иваньковского водохранилища. Инцидент произошел во время ночной рыбалки: местная жительница почувствовала резкое ухудшение самочувствия и успела позвонить по номеру 112. На ее поиски выдвинулись сотрудники экстренных служб на судне. Женщина подавала сигналы фонариком, что позволило определить ее местоположение. Пострадавшую доставили на берег и передали бригаде медиков.

Ранее в Свердловской области двое мужчин провалились под лед на снегоходе.
 
