В Минэнерго США рассказали о работе американских нефтяных компаний в Венесуэле

CBS: военные США не обеспечивают безопасность американских компаний в Венесуэле
David Goldman/AP

Глава минэнерго Соединенных Штатов Крис Райт заявил, что американские военные не обеспечивают безопасность нефтяных компаний США при работе в Венесуэле. Его слова передает телеканал CBS.

«Сейчас мы этого не делаем», — ответил Райт на соответствующий вопрос.

11 января политолог Малек Дудаков, комментируя планы США взять Латинскую Америку под полный контроль, отметил, что Россия должна продолжать сотрудничество со странами Латинской Америки и противодействовать любым попыткам Вашингтона сменить власть в государствах региона.

3 января США провели операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они будут преданы суду по обвинениям в предполагаемой причастности к «наркотерроризму» и создании угрозы для США.

Ранее сын Мадуро одной фразой оценил состояние похищенного американцами отца.

