Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В США заявили о вызове Трампу со стороны африканских государств

Politico: Африка бросила Трампу вызов своим единством в осуждении захвата Мадуро
Kevin Lamarque/Reuters

Африканский континент продемонстрировал сплоченность, выступив с резким осуждением действий США по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Это, по мнению издания Politico, стало своего рода вызовом американскому президенту Дональду Трампу.

«Прямота и единство Африки касательно (захвата — прим. ред.) Мадуро ярко контрастирует с более разрозненным ответом Латинской Америки, как и в основном уклончивыми ответами из Европы», — говорится в публикации.

Politico акцентирует внимание на том, что задержание Мадуро вызвало широкое осуждение как со стороны отдельных африканских государств, так и со стороны крупных региональных объединений, включая Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканский союз. Издание отмечает, что африканские лидеры проявили независимость от более осторожной позиции европейских политиков.

3 января США провели операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они будут преданы суду по обвинениям в предполагаемой причастности к «наркотерроризму» и создании угрозы для США.

Ранее сын Мадуро одной фразой оценил состояние похищенного американцами отца.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595639_rnd_5",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+