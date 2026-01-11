В США заявили о вызове Трампу со стороны африканских государств

Африканский континент продемонстрировал сплоченность, выступив с резким осуждением действий США по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Это, по мнению издания Politico, стало своего рода вызовом американскому президенту Дональду Трампу.

«Прямота и единство Африки касательно (захвата — прим. ред.) Мадуро ярко контрастирует с более разрозненным ответом Латинской Америки, как и в основном уклончивыми ответами из Европы», — говорится в публикации.

Politico акцентирует внимание на том, что задержание Мадуро вызвало широкое осуждение как со стороны отдельных африканских государств, так и со стороны крупных региональных объединений, включая Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканский союз. Издание отмечает, что африканские лидеры проявили независимость от более осторожной позиции европейских политиков.

3 января США провели операцию в Венесуэле, в результате которой президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и доставлены в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они будут преданы суду по обвинениям в предполагаемой причастности к «наркотерроризму» и создании угрозы для США.

Ранее сын Мадуро одной фразой оценил состояние похищенного американцами отца.