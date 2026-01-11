Размер шрифта
На Кубе заявили, что не получали компенсации за услуги в сфере безопасности

МИД Кубы: Гавана не получала компенсации за оказание услуг в сфере безопасности
Alexandre Meneghini/Reuters

Глава МИД Кубы Бруно Родригес опроверг информацию о получении Кубой денежного или иного вознаграждения за обеспечение безопасности иностранных государств. Об этом он написал в соцсети Х.

«Куба не получает и никогда не получала финансовую или материальную компенсацию за услуги в сфере безопасности, оказываемые какому-либо государству», — говорится в посте дипломата.

Данное заявление последовало за утверждением президента США Дональда Трампа о прекращении поставок венесуэльской нефти Кубе в обмен на услуги в сфере безопасности.

8 января Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

Сенатор-республиканец Рик Скотт заявил в эфире Fox Business о планах США установить всеобъемлющий контроль над Латинской Америкой. По его словам, Соединенные Штаты намерены «навести порядок» на Кубе и в Никарагуа, а также заменить действующего президента Колумбии.

Ранее власти Кубы заявили, что страна будет защищаться «до последней капли крови».

