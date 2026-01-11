Появилось фото ЗРК, тайно переданной Украине США

Воздушное командование «Центр» Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовало видеозапись, на которой показана боевая работа мобильного зенитного ракетного комплекса Tempest. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Мобильный зенитный ракетный комплекс компании V2X был представлен в октябре 2025 года на выставке AUSA в Вашингтоне и оснащён ракетами AGM-114L Hellfire LongBow.

Ракета оборудована радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и способна поражать цели на расстоянии до восьми километров. Вероятно, речь идет о модификации AGM-114L-7 с программируемым неконтактным взрывателем и осколочно-фугасной боевой частью.

Как отмечает «Военный обозреватель», до этого о поставках ЗРК Tempest на Украину не было ничего известно. Авторы Telegram-канала предполагают, что комплексы противовоздушной обороны были переданы в единичных экземплярах для испытаний.

9 января министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна подписала с Британией дорожную карту о столетнем партнерстве в области обороны. По словам Шмыгаля, британская сторона уже внесла значительный вклад в укрепление оборонных способностей страны. В посте он также анонсировал увеличение производства дронов-перехватчиков Octopus до тысячи единиц в месяц.

Ранее сообщалось, что США могут купить у Украины технологии производства дронов.