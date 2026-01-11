Размер шрифта
В Московский регион 12 января придет южный циклон

Леус: южный циклон накроет Москву ближайшей ночью, выпадут от 3 до 8 мм осадков
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Южный циклон накроет Московский регион ближайшей ночью, за сутки выпадут от трех до восьми миллиметров осадков. Об этом в своем Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, южные циклоны обычно имеют огромные запасы влаги, а также часто становятся причиной сильных снегопадов. Ярким примером является снежная буря, прошедшая в пятницу.

«Однако циклон, который придет в центральные области Европейской России, гораздо слабее предыдущего. Ему западные метеорологи даже имя давать не стали, настолько он им неинтересен», — добавил Леус.

Он отметил, что днем 12 января Москва и окрестности окажутся практически в центре южного циклона.

До этого в Гидрометцентре России рассказали, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. По данным синоптиков, за сутки в пятницу выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Отмечается, что таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.

Ранее прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве.

