Трамп «закурил» кубинскую сигару в своей соцсети

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он курит кубинскую сигару.

Глава Белого дома репостнул изображение, на котором он предстает в черном костюме и красном галстуке с сигарой на фоне кубинского флага. На картинке также присутствует надпись: «Лучшие в мире кубинские сигары».

Ранее Трамп заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в обмен на услуги в сфере безопасности, а также призвал власти страны к заключению сделки, отметив, что времени для этого остаётся немного.

Сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире телеканала Fox Business заявлял, что CША планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии — назначить нового президента.

8 января Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту также высказался о Кубе. По мнению президента США, островное государство «в большой беде» и «висит на волоске».

Ранее Трамп назвал себя королем.