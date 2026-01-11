Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Нетаньяху поддержал протестующих в Иране

Премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал протесты в Иране борьбой за свободу
JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал массовые протесты в Иране. Об этом сообщается на сайте правительства еврейского государства.

По словам Нетаньяху, Израиль внимательно следит за событиями, происходящими в Иране.

«Протесты за свободу распространились по всей стране. Народ Израиля и весь мир восхищены огромной храбростью граждан Ирана», — заявил израильский премьер.

Он добавил, что поддерживает их борьбу за свободу и решительно осуждает насилие против ни в чем не повинных гражданских лиц.

Нетаньяху также выразил надежду на то, что «персидская нация вскоре будет освобождена от ига тирании».

«И когда этот день наступит, Израиль и Иран снова станут верными партнерами в построении будущего процветания и мира для обеих стран», — заключил премьер.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

Ранее президент Ирана обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков в стране.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595735_rnd_7",
    "video_id": "record::1de72335-eb5c-47d2-b80b-f7f702b2e5a6"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+