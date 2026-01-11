Россиян вынудили продлевать отели в Египте за свой счет

Baza: сотни россиян не могут вылететь из Египта

Сотни россиян не могут вылететь из Египта домой — туристы вынуждены продлевать номера в отелях за свой счет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам одной из пассажирок рейса Валерии, изначально она должна была вылететь из аэропорта Хургада сегодня утром, но рейс перенесли на 20 часов.

«В Москве самолет приземлится в лучшем случае в 12:00 (понедельника). Многие люди планировали успеть на работу вовремя, но теперь вряд ли», — говорится в публикации.

Россиянам приходится продлевать проживание в отеле, за дополнительные сутки им приходится платить от $50 до $70.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что работа воздушного транспорта в Москве может быть скорректирована из-за непогоды. Он отметил, что в период с 21:00 мск 11 января до 8:00 мск 12 января в столице ожидается прохождение фронта. На этом фоне снегопад может усилиться до ливневого снега.

Кореняко подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб аэропортов.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу.