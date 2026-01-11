Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиян вынудили продлевать отели в Египте за свой счет

Baza: сотни россиян не могут вылететь из Египта
Shutterstock/CL-Medien

Сотни россиян не могут вылететь из Египта домой — туристы вынуждены продлевать номера в отелях за свой счет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам одной из пассажирок рейса Валерии, изначально она должна была вылететь из аэропорта Хургада сегодня утром, но рейс перенесли на 20 часов.

«В Москве самолет приземлится в лучшем случае в 12:00 (понедельника). Многие люди планировали успеть на работу вовремя, но теперь вряд ли», — говорится в публикации.

Россиянам приходится продлевать проживание в отеле, за дополнительные сутки им приходится платить от $50 до $70.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил, что работа воздушного транспорта в Москве может быть скорректирована из-за непогоды. Он отметил, что в период с 21:00 мск 11 января до 8:00 мск 12 января в столице ожидается прохождение фронта. На этом фоне снегопад может усилиться до ливневого снега.

Кореняко подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов остается абсолютным приоритетом для всех служб аэропортов.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажиры задержанных рейсов разложили надувные матрасы прямо на полу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595903_rnd_5",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+