Новости политики

СМИ сообщили о планах Трампа в ближайшее время объявить состав Совета по Газе

Bloomberg: Трамп хочет в ближайшие дни объявить состав Совета мира по Газе
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие дни объявить состав Совета мира по Газе для осуществления послевоенных планов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно заявлению американского посредника Бишары Бахбаха, на которого ссылаются журналисты, ожидается, что Совет мира по Газе будет объявлен на следующей неделе, а его первое заседание пройдет на полях форума в Давосе.

Сообщается, что Совет будет состоять преимущественно из действующих глав государств и правительств, а возглавляться — самим Трампом. В его задачи войдут формирование временной администрации в Газе вместо ХАМАС, привлечение международных сил безопасности и финансирование восстановления анклава.

До этого США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону. Портал Axios со ссылкой на источники писал, что инициативу американская сторона озвучила во вторник на переговорах в Париже. В обсуждении участвовали спецпредставитель по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

31 декабря сообщалось, что Трамп пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит ЦАХАЛ снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит достигнутое соглашение и не начнет разоружаться.

Ранее CNN сообщил, что Нетаньяху может попросить у США одобрения еще одной операции в Газе.

