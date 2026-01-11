Размер шрифта
Ограничения ввели в аэропорту Краснодара

Виталий Тимкив/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара (Пашковский). Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

До этого сообщалось, что в аэропорту Сочи задерживаются восемь рейсов на вылет и шесть на прилет.

Отмечается, что на вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Батуми и Анталью, на прилет — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Стамбула, Батуми и Антальи.

Также Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи. Они действовали с 03:24 (мск) до 07:14 (мск) 8 января. Представитель «Росавиации» Артем Кореняко отметил, что такая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Кореняко добавил, что период действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет.

Ранее ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края.

