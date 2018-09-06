Forbes составил рейтинг самых богатых семей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей в России.

На первом месте в данном рейтинге расположилась семья Гуцериевых, их общее состояние оценивается в $5,97 млрд.

Второе место заняла семья Ротенбергов, общий капитала которой оценивается в $4,85 млрд.

Реклама

В свою очередь третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совместный капитал составляет $3,14 млрд.

Ранее сообщалось, что Forbes впервые назвал самых влиятельных россиян.

Верхнюю строчку списка «автоматически» занял президент России Владимир Путин. За ним следуют Герман Греф и Алексей Миллер, которые возглавляют правления Сбербанка и «Газпрома» соответственно.