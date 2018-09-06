Курс евро превысил 80 рублей

Курс евро превысил 80 руб. впервые с 11 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к рублю вырос на 91 коп., до 80,3 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 23,23 коп., до 79,36 руб., курс доллара уменьшился на 21,23 коп., до 68,25 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 1,22 коп., составив 73,25 руб.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2323,19 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1072,27 пункта.

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