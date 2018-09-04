Мантуров не считает падение курса рубля драматическим

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что текущее ослабление рубля пока не является драматическим. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Удешевление рубля произошло, но не драматическое. Кто-то этого ожидал, кто-то это прогнозировал, кто-то формировал складские запасы. Никакого драматизма на сегодняшний день пока нет», — сказал Мантуров.

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Он также добавил, что от производителей никаких обращений не поступало, как это было в кризисном 2014 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обеспокоены колебаниями курса рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 85,9 коп., до 78,63 руб., курс доллара уменьшился на 30,04 коп., до 67,74 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 55,18 коп., составив 72,64 руб.