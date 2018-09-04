Мантуров рассказал, с кем Россия работает над расчетами в нацвалютах

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Процесс этот небыстрый и мы запустили его не в формате ответа на санкции. Мы эту работу ведем системно уже на протяжении нескольких лет, накопили практику и имеем опыт в части работы коммерческих банков и Центрального банка в тех странах, где нам выгодно вести эту работу», — сказал Мантуров.

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Он также добавил, что есть сложности, связанные с прохождением расчетов в долларах.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен вести торговлю с рядом своих союзников, в том числе и с Россией, в национальной валюте.