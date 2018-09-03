Bloomberg: Си Цзиньпин не может позволить себе быть публично побежденным Трампом

Президент США Дональд Трамп должен добиваться уступок от Китая, а не полной капитуляции государства, отмечает агентство Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин, пообещавший вернуть Китаю его законное место на арене мировой экономики, не может позволить себе быть публично побежденным Трампом, считает Bloomberg. В определенный момент компромисс для него станет невозможным, независимо от того, чем это обернется для валового национального продукта Китая, полагает агентство.

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Тем не менее, очевидная беспечность Китая в торговых переговорах с США предполагает, что Пекин все еще хочет легкого выхода из конфликта, говорится в материале. Если США «загонят в угол» председателя КНР Си Цзиньпина, рычаги влияния Вашингтона будут только уменьшаться. Любое замедление экономики Китая «придавит» глобальный экономический рост, и, следовательно, развитие экономики Соединенных Штатов.

В материале отмечается, что США и Китаю нужно идти на компромисс в вопросе торговых отношений, и лучше это сделать в ближайшее время, так как затягивание противостояния между странами не поможет ни одной из сторон.

Между тем, если США хотят добиться от Китая каких-либо реформ, то Вашингтону необходим набор четких, целенаправленных, последовательных и разумных требований в сочетании с твердыми механизмами принуждения, отмечает агентство. Более того, необходимо восстановить доверие к тому, что американское правительство будет придерживаться сделок, несмотря на меняющиеся прихоти президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что торговые переговоры между Китаем и США могут быть на время приостановлены.