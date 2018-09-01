Путин подписал заявление об экономическом сотрудничестве с Азербайджаном

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев по итогам встречи подписали совместное заявление о приоритетных направлениях сотрудничества двух стран в экономической сфере. Об этом сообщает РИА «Новости».

Переговоры лидеров России и Азербайджана и церемония подписания межведомственных документов прошла в резиденции Бочаров ручей.

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«Президент России Владимир Владимирович Путин, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписывают совместное заявление о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном», — объявили во время церемонии.

По словам посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова, с помощью подписания заявления страны хотят добиться увеличения товарооборота и развития экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Россия и Азербайджан были в числе пяти стран, подписавших «историческую» конвенцию по Каспию.