«Нафтогаз» анонсировал создание компании для поставок газа населению

Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания создаст отдельные структуры для поставок газа населению и оптовой торговли газом. Об этом сообщает RNS.

«В группе «Нафтогаз» создаются компании, которые будут специализироваться соответственно на поставках газа населению, поставках газа тепловикам и торговле газом на оптовом рынке. Это стандартная практика в мире», — сказал Витренко.

Реклама

Он подчеркнул, что данные мероприятия не связаны с созданием независимого оператора газотранспортной системы Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Украина должна стать энергонезависимой страной.