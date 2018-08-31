МИД Китая назвал политику давления США в торговом вопросе бесполезной

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что политика давления США в торговом вопросе бесполезна в отношении Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Так называемая непреклонная политика давления США бесполезна в отношении Китая, она также не может помочь решению проблемы. Лица, которые по-прежнему считают, что Китай склонит голову от страха и безосновательной критики, должны уже очнуться», — сказала Хуа Чуньин.

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Она также отметила, что КНР придерживается последовательной позиции в торгово-экономическом конфликте с США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на товары КНР на сумму в $200 млрд.