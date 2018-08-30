Международные резервы России выросли почти на $5 млрд

За неделю международные резервы России выросли на $4,9 млрд и на 24 августа составили $457,1 млрд против $452,2 млрд на 17 августа, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов по состоянию на 24 августа составил $457,1 млрд, увеличившись за неделю на $4,9 млрд, или на 1,1%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $5,4 млрд.