Кудрин поддержал мнение о масштабной коррупции во власти

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал мнение о том, что в России широко распространено воровство бюджетных средств. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправданно», — сказал Кудрин.

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Он отметил, что в этой ситуации виновата в том числе и возглавляемая им Счетная палата, которая не смогла создать эффективные институты контроля за коррупцией. По его словам, такие институты могут быть как государственными, так и общественными.

Кудрин подчеркнул, что содействовать борьбе с коррупцией должны свобода слова, политическая конкуренция и «реальная» подотчетность органов власти своим избирателям.

Глава Счетной палаты заключил, что одной из самых коррумпированных является сфера государственных закупок.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о включении Кудрина в состав Совета по противодействию коррупции.