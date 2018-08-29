Медведев: Путин обсуждал с кабмином подходы к пенсионным изменениям

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин проводил несколько совещаний с правительством по вариантам законопроекта о пенсионных изменениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент проводил несколько совещаний с членами правительства по вопросу изменения пенсионной системы, где обсуждались определенные подходы, как результат диалога законодателей с экспертным сообществом и предложениями общества», — сказал Медведев.

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Ранее Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.