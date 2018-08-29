Путин предложил выделить 2 дня на диспансеризацию работникам предпенсионного возраста

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Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения, что необходимо обязать работодателей ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию.

«Необходимо также закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты», — сказал Путин.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.

Ранее сообщалось, что Путин предложил ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком подготовился к возможному проведению всероссийского референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.