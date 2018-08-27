Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности с Мексикой о заключении нового торгового соглашения были достигнуты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналистов пула Белого дома.

По имеющимся данным, новое торговое соглашение придет на смену действующему соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). При объявлении о достижении договоренности Трамп отметил высокую значимость данного соглашения.

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«Это большой день для торговли. Это большой день для нашей страны», — сказал Трамп.

Также стало известно, что с Канадой, возможно, будут вестись переговоры по заключению отдельного договора, если они не присоединятся к существующему соглашению.

Ранее сообщалось, что Трамп в своем твиттере анонсировал «большое торговое соглашение» с Мексикой.