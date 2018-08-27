Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,35% и составил 2287,7 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1072,47 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,17%, до $76 за баррель.

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Новый пакет американских санкций против России вступил в силу в полночь по североамериканскому восточному времени (07.00 мск).

Согласно документу, США больше не будут выдавать лицензии на поставки оружия российским государственным компаниям.

Кроме того, вводится запрет на предоставление России любой помощи, кроме срочной гуманитарной или поставок еды или других сельскохозяйственных продуктов.

Также вступает в силу запрет на «предоставление кредитов, кредитных гарантий или других мер финансовой поддержки».