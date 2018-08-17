В Visa прокомментировали информацию о введении новых требованиях к банкоматам

В российском офисе Visa «Газете.Ru» прокомментировали информацию о введении новых требованиях к банкоматам в России.

Ранее СМИ сообщили, что Visa анонсировала ужесточение требований к установленным в России банкоматам — все банкоматы, которые будут устанавливать или обновлять после 18 апреля 2020 года, должны быть оборудованы бесконтактной системой оплаты.

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В компании отметили, что Visa регулярно совершенствует функционал платежной инфраструктуры.

«В этом году Visa объявила о запуске очередной программы мер, которая позволит нам в партнерстве с финансовыми организациями создать необходимые условия для развития электронной коммерции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что развитие бесконтактных платежей, в том числе и бесконтактных банкоматов, является одним из элементов программы Visa, «что отражает текущий тренд на российском платежном рынке».

В компании подчеркнули, что, по данным Visa за июль 2018 года, за последние 2 года доля бесконтактных платежей выросла с 2% до 42%.