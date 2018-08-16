Доллар и евро незначительно снижаются на открытии торгов

Курс евро опустился ниже 76 рублей, о чем свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара также начал торги незначительным падением, однако позже несколько отыграл снижение и сейчас торгуется на уровне 75,89 рублей.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 16 августа, снизился на 1,0072 рублей — до 75,2253 рублей, курс доллара уменьшился на 37,63 копеек — до 66,3772 рублей.

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Нефть марки «Brent», по сравнению с ценами 15 августа, подешевела на 0,1% и составила $70,77 за баррель.

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