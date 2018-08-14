Рубль начал торги ростом впервые за неделю

Рубль впервые со вторника, 7 августа, вырос на открытии торгов к доллару и к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В начале торгов курс доллара к рублю снизился на 78 коп. до 67,02 руб., курс евро — на 77 коп. до 76,56 руб.

Накануне стоимость доллара превысила 68 руб. впервые с 18 апреля 2016 года, а евро стоил дороже 78 руб. впервые с 11 апреля этого года.

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Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти.