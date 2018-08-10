Таджикистан назвал выгодным ведение взаиморасчета с Россией в рублях

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Нозирджон Хикматуллозода заявил, что Таджикистан считает целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты с Россией в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Учитывая, что большую часть внешторгоборота с Россией составляют импортные поставки в республику, считали бы целесообразным и выгодным осуществлять взаиморасчеты по этим операциям в российских рублях, чтобы избежать риски от колебаний по другим иностранным валютам», — сказал Хикматуллозода.

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Он также подчеркнул, что Россия является ключевым торгово-экономическим партнером Таджикистана.

Ранее член Совета федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов сообщил, что в ответ на санкции США Россия должна отказаться от использования доллара.