В США назвали время восстановления санкций против Ирана

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Первый пакет американских санкций против Ирана вступит в силу с 6 на 7 августа в 00.01 по вашингтонскому времени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации США.

«Первый период, когда санкции были приостановлены, закончится сегодня в полночь. В этот момент будут восстановлены соответствующие санкции. В 00.01 завтра, 7 августа 2018, вступят в полную силу санкции…», — сказал чиновник.

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Отмечается, что будут наложены санкции на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами. Помимо этого, вводится запрет на ввоз иранских ковров и пищевой продукции, а также сделки по приобретению коммерческих пассажирских самолетов.

В свою очередь заключительный набор санкций включает в себя восстановление санкций в отношении экспорта иранской нефти, энергетического сектора и финансовых учреждений.

По мнению американского чиновника, указанные меры позволят США оказать «беспрецедентное финансовое давление» на Иран.