Китай заявил о готовности ответить на угрозы США

Китай готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин на китайские товары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«Что касается угроз США по дальнейшей эскалации торговой войны, то Китай к этому полностью готов, мы будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры», — заявили в ведомстве.

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Также в министерстве отметили, что КНР готов защищать свободную торговлю и многостороннюю торговую систему.

Ранее сообщалось, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.

Впоследствии официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай призывает американскую сторону вернуться к здравому смыслу в торговом вопросе.