OMV заверила в сохранении стоимости «Северного потока — 2» при альтернативном маршруте

Член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» по альтернативному маршруту не приведет к изменению общей стоимости проекта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы разработали альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG разработал. Для него не потребуется дополнительных разрешений. Его реализация приведет к дополнительным затратам, это правда. Но общая стоимость проекта все еще может сохраниться на прежнем уровне», — сказал Ляйтнер.

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что санкции США смогут остановить строительство российского газопровода «Северный поток – 2».