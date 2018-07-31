Ростуризм ожидает рост турпотока в Россию на 15%

Советник руководителя Ростуризма Андрей Монаков заявил, что по данным международной консалтинговой компании McKinsey въездной турпоток в Россию в 2019 году может вырасти на 15%. Об этом сообщает RNS.

«В исследовательском плане McKinsey проводила анализ, который показал, что благодаря чемпионату въездной турпоток может увеличиться до 15%», — сказал Монаков.

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Ранее сообщалось, что Ростуризм оценил стоимость федеральной целевой программы по развитию внутреннего туризма в России на период с 2019 по 2025 годы в 422,2 млрд руб.

В Ростуризме подчеркнули, что одной из целей этой программы является увеличение вклада туризма в ВВП России на 70%. На данный момент он составляет 3,4%.