Курс евро упал ниже 73 рублей

Курс евро опустился ниже 73 руб. впервые с 18 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара снижался на 35 коп., до 62,45 руб.

Курс евро упал на 27 коп, до 72,96 руб.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,91%, до $75,44 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 14,21 коп., до 73,20 руб., курс доллара увеличился на 19,21 коп., до 62,78 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, уменьшилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 16,96 коп., составив 67,47 руб.

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