Акционеры Walt Disney и 21st Century Fox одобрили сделку о слиянии

Акционеры компаний Walt Disney и 21st Century Fox одобрили соглашение о слиянии. Об этом сообщается на сайте 21st Century Fox.

Отмечается, что соглашение было достигнуто в результате двух отдельных встреч.

«Объединение с Disney и создание нового Fox откроет значительную стоимость для держателей наших акций», — заявил глава совета директоров компании Руперт Мердок.

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Согласно документу о слиянии, акционеры 21st Fox получат либо $38 млн, либо акции новой компании на аналогичную сумму.

Ранее стало известно что конгломерат Comcast выбыл из сделки по покупке 21st Century Fox.