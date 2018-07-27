Сенат США принял закон о сокращении пошлин на сотни китайских товаров

Сенат США единогласно принял законопроект, который сократит или отменит пошлины на 1,6 тыс. товаров, сделанных за рубежом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Почти половина из этих товаров производится в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные документы.

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Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Китая, что привело к торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. Китай в свою очередь ответил пошлинами на американские товары.

Тем не менее, cенат США спокойно принял законодательную инициативу, которая снизила бы торговые барьеры на сотни китайских товаров, отмечает агентство.

В материале говорится, что Белый дом публично не занимал какую-либо позицию по так называемому законопроекту о разных тарифах, который 27 июля единогласно приняли сенат и палата представителей.

Reiters добавляет, что теперь две палаты конгресса США должны решить незначительные разногласия, прежде чем они смогут отправить законопроект на подписание президенту США Дональду Трампу.

Сторонники законопроекта считают, что он будет стимулировать экономику США, если поможет избавиться от тарифов, призванных защищать те отрасли, которые больше не существуют в Соединенных Штатах.

Ранее советник Трампа назвал возможного союзника США в торговой войне против Китая.