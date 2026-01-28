«Имиджевое самоубийство»: названа судьбоносная фраза, разбившая статус Пугачевой

Скандальное интервью певицы Аллы Пугачевой стало для певицы судьбоносным – в нем она допустила высказывания, которые можно приравнять к «имиджевому самоубийству». Одним из них стали слова поддержки террориста Джохара Дудаева – после этого исполнительница навсегда потеряла любовь аудитории, заявил в интервью RT предприниматель Андрей Матус.

Если до этого россияне еще интересовались певицей, то ее неосторожные слова в нашумевшем интервью привели к тому, что сегодня артистку уже не ждут ни в России, ни в Израиле, убежден Матус.

«Кому нужна Пугачёва, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили? Да... Мне кажется, Пугачёва, не столько политически, а среди людей, своей аудитории, совершила публичное самоубийство себя как человека», — заявил бизнесмен.

Напомним, после интервью с Аллы Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей — с таким иском в суд обратился адвокат Александр Трещев, известный по делу о «голой вечеринке». Юрист возмутился тем, что артистка восхваляла Джохара Дудаева — лидера чеченских сепаратистов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

А сегодня также стало известно, что Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бородин добивается лишения у нее звания народной артистки. По его мнению, она получает деньги за свои высказывания и осознанно наносит «вред» российскому обществу.

Ранее Матус рассказал, за чей счет живут Пугачева и Галкин в эмиграции.