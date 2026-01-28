Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Культура

«Имиджевое самоубийство»: названа судьбоносная фраза, разбившая статус Пугачевой

Бизнесмен Матус: слова Пугачевой о террористе Дудаеве навсегда разбили ее имидж
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Скандальное интервью певицы Аллы Пугачевой стало для певицы судьбоносным – в нем она допустила высказывания, которые можно приравнять к «имиджевому самоубийству». Одним из них стали слова поддержки террориста Джохара Дудаева – после этого исполнительница навсегда потеряла любовь аудитории, заявил в интервью RT предприниматель Андрей Матус.

Если до этого россияне еще интересовались певицей, то ее неосторожные слова в нашумевшем интервью привели к тому, что сегодня артистку уже не ждут ни в России, ни в Израиле, убежден Матус.

«Кому нужна Пугачёва, скажите? Каким-нибудь пенсионерам, у которых воспоминания, как они на концерт ходили? Да... Мне кажется, Пугачёва, не столько политически, а среди людей, своей аудитории, совершила публичное самоубийство себя как человека», — заявил бизнесмен.

Напомним, после интервью с Аллы Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей — с таким иском в суд обратился адвокат Александр Трещев, известный по делу о «голой вечеринке». Юрист возмутился тем, что артистка восхваляла Джохара Дудаева — лидера чеченских сепаратистов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

А сегодня также стало известно, что Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина к Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Бородин добивается лишения у нее звания народной артистки. По его мнению, она получает деньги за свои высказывания и осознанно наносит «вред» российскому обществу.

Ранее Матус рассказал, за чей счет живут Пугачева и Галкин в эмиграции.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!