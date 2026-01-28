Отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу и покончил с собой

В Казахстане мужчина покончил с собой после изнасилования 13-летней падчерицы

Житель Казахстана совершил преступление против половой неприкосновенности 13-летней падчерицы. Об этом сообщает телеканал KTK.

Инцидент произошел в селе Шетпе. В одном из сараев обнаружили мертвого мужчину в лужах крови. Позже выяснилось, что это 42-летний местный житель.

Как удалось выяснить журналистам, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу. После произошедшего в полицию поступило заявление о надругательстве. Сам отчим пострадавшей в сарае покончил с собой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства.

«Обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетней. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – сообщается в публикации.

