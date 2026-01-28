Размер шрифта
Общественница связала демографические проблемы с женской жадностью

Общественница Москвитина призвала россиянок рожать, несмотря на проблемы с деньгами

Президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина призвала россиянок рожать, даже несмотря на трудности с финансами и проблемы с жильем. Об этом она сказала в во время конференции «Назад в будущее», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По мнению Москвитиной, женщинам не стоит «спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь» при рождении детей. По ее мнению, проблемы с демографией в России связаны с «женской жадностью».

«Один батюшка сказал классную вещь: «Не рожают, потому что жадные». В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?» — заявила Москвитина.

Она также уверена, что в России важно принять закон о запрете «склонения к аборту» на федеральном уровне.

В конце декабря прошлого года благотворительный фонд «Женщины за жизнь» сообщил, что в России выписали первый штраф за «склонение к аборту». По данным организации, подопечная фонда, узнав, что беременна двойней, сообщила об этом отцу будущих детей. Мужчина попросил девушку прервать беременность и предложил оплатить ей процедуру.

Ранее в российском регионе все частные клиники отказались от абортов.
 
