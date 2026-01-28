Размер шрифта
К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры

ИКИ РАН: поток солнечного ветра от корональной дыры достиг Земли
star4enko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поток быстрого солнечного ветра от корональной дыры дошел до Земли. Об этом рассказала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

«Резких ударов не было (скорость растет довольно плавно), поэтому геомагнитные индексы пока держатся в зеленой зоне, но в ближайшее время почти наверняка пожелтеют. Вероятны слабые бури», — говорится в сообщении.

Кроме того, в лаборатории уточнили, что поступающие с орбиты параметры плазмы выглядят благоприятными для формирования полярных сияний.

До этого международная группа астрономов разработала новый метод анализа архивных наблюдений Солнца, который может помочь точнее прогнозировать активность будущих солнечных циклов.

Ключевой целью исследования стало восстановление поведения полярного магнитного поля звезды на протяжении более чем 100 лет. Именно оно играет решающую роль в формировании 11-летних солнечных циклов, от которых зависят число солнечных пятен, вспышек и магнитных бурь, способных влиять на спутники, энергосистемы и связь на Земле.

Ранее вспышка на Солнце вызвала самый мощный за 25 лет радиационный шторм.
 
