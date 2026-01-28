В СКР заявили, что договориться об участии в Олимпиаде было непросто

Глава СКР Гуляев заявил, что отбор на Олимпийские игры для россиян был непростым

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в интервью «Газете.Ru» заявил, что процесс согласования заявки на участие в Олимпийских играх 2026 года был непростым.

Всего СКР заявил на Олимпиаду-2026 четырех спортсменов: Алена Крылова и Иван Посашков представляют шорт-трек, а Ксения Коржова и Анастасия Семенова — конькобежный спорт.

«Добиться возможности поехать на Олимпиаду было непросто. На Игры в конькобежном спорте отобрались две наших девушки, еще двое спортсменов будут представлены в шорт-треке. Участие в отборочных соревнованиях принимало большее количество спортсменов — по пять в шорт-треке и пять в коньках. Трое из них были допущены Международным союзом конькобежцев (ISU) до отбора на Олимпийские игры, то есть до участия в этапах Кубка мира. К сожалению, не все смогли завоевать квоты и лицензии», — заявил Гуляев.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее Николай Гуляев заявил, что жители РФ должны иметь возможность следить за ОИ-26.