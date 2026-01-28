Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

«Помойное масло»: в России объяснили низкую стоимость черной икры из Китая

Глава Союза осетроводов Новиков: в КНР кормят рыбу ГМО и маслом из общепита
Shutterstock/FOTODOM

Производители черной икры из Китая, которые вышли на российский рынок, используют дешевые и некачественные корма для снижения себестоимости продукта. Об этом в интервью Ura.ru заявил президент Союза осетроводов Александр Новиков.

По словам эксперта, в России и Европе запрещено использование ГМО в кормах для рыб. При этом в странах строго следят за соблюдением правил. Однако в Китае для корма используют «соевый шрот», состоящий из генномодифицированной сои, уточнил глава союза.

Президент организации добавил, что также в КНР заменяют качественный рыбий жир на рапсовое масло. Причем часть такого масла собирают после приготовления блюд в общепите, утверждает эксперт.

«Есть даже термин «помойное масло» — как раз для таких остатков. Они считаются канцерогеном, и везде их утилизируют, а в Китае — используют в кормах для животных, в том числе для рыбы», — сказал Новиков.

В ноябре прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что в Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, которые активно распространялись в розничных магазинах и через интернет-площадки. По данным канала, речь идет о сотнях килограммов псевдо-деликатеса, который продавали в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Сибири.

Ранее глава Росрыболовства назвал причину роста цен на черную икру.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!