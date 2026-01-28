«Помойное масло»: в России объяснили низкую стоимость черной икры из Китая

Производители черной икры из Китая, которые вышли на российский рынок, используют дешевые и некачественные корма для снижения себестоимости продукта. Об этом в интервью Ura.ru заявил президент Союза осетроводов Александр Новиков.

По словам эксперта, в России и Европе запрещено использование ГМО в кормах для рыб. При этом в странах строго следят за соблюдением правил. Однако в Китае для корма используют «соевый шрот», состоящий из генномодифицированной сои, уточнил глава союза.

Президент организации добавил, что также в КНР заменяют качественный рыбий жир на рапсовое масло. Причем часть такого масла собирают после приготовления блюд в общепите, утверждает эксперт.

«Есть даже термин «помойное масло» — как раз для таких остатков. Они считаются канцерогеном, и везде их утилизируют, а в Китае — используют в кормах для животных, в том числе для рыбы», — сказал Новиков.

В ноябре прошлого года Telegram-канал Mash сообщил, что в Россию поступили крупные партии поддельной черной икры из Китая, которые активно распространялись в розничных магазинах и через интернет-площадки. По данным канала, речь идет о сотнях килограммов псевдо-деликатеса, который продавали в Москве, Санкт-Петербурге и регионах Сибири.

