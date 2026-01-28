На Украине рассказали, какие гарантии безопасности нужны стране

Украинский народ считает «неотъемлемой частью» мирного урегулирования гарантии безопасности от предполагаемой атаки со стороны России. При этом украинцы не требуют членства в НАТО и не ожидают, что страны-члены альянса заменят ВСУ. Об этом в статье для The Telegraph написала посол Украины в НАТО Алена Гетманчук.

Посол написала, что украинский народ считает «неотъемлемой частью» мирного урегулирования защиту от возможной атаки со стороны России. Гетманчук пояснила, что, несмотря на популярность идеи о вступлении Украины в НАТО в народе, украинцы не требуют этого и не ожидают, что страны-члены НАТО станут заменой для украинских вооруженных сил. По словам, украинская армия и оборонная промышленность должны оставаться «центральным элементом гарантий безопасности».

«Когда мы обсуждаем гарантии безопасности, мы говорим не только о том, как Украина может их получить, но и о том, как мы можем совместно с нашими основными партнерами сформировать инфраструктуру, гарантирующую безопасность Украины», — отметила она.

По словам посла, эта инфраструктура должна включать «укрепление» украинской армии, наращивание оборонного производства, двухсторонние соглашения в области безопасности, а также присутствие многонациональных сил на Украине и членство страны в ЕС.

При этом Гетманчук подчеркнула, что Украина не примет «бессмысленные» гарантии безопасности от Соединенных Штатов.

«Украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было оформлено под видом «гарантий безопасности»», — написала она.

28 января агентство Reuters сообщило, что США требуют от Украины подписать соглашение с РФ в обмен на гарантии безопасности. Также 27 января издание Financial Times написало, что США поставили Украине условие предоставить гарантии безопасности в обмен на мирное соглашение, которые будет включать территориальные уступки. В Белом доме при этом данную информацию опровергли.

6 января на саммите «коалиции желающих» в Париже лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании так называемых «многонациональных сил» Европы на Украине после окончания конфликта. Газета The Times писала, что по этому соглашению Британия и Франция собираются отправить на Украину до 15 тысяч военных.

Ранее Зеленский назвал «ключевую гарантию безопасности» для Европы.