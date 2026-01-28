Размер шрифта
В Одесской области загорелся порт

В Одесской области загорелись объекты портовой инфраструктуры
Sofiia Gatilova/Reuters

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил в Telegram-канале, что в порту в Одесской области на юге страны возник пожар.

По словам министра, в результате возгорания оказались повреждены ангары, производственные здания и элементы логистики.

«В Одесской области <...> [на] территории порта разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив, производственные здания. Возник пожар», — написал Кулеба. О каком именно порте идет речь, не уточняется.

До этого глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщал о повреждении припортовой инфраструктуры в регионе. Подробности о характере повреждений и расположении порта он не привел.

Утром 28 января в пресс-службе энергокомпании ДТЭК сообщили, что в результате удара энергетический объект в Одессе получил «колоссальные разрушения», на ремонт оборудования уйдет длительное время.

В Одесской области в ночь на 27 января в течение почти трех часов действовала воздушная тревога. Местные СМИ в этот период сообщали о слышимых взрывах. Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта инфраструктуры.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по производству дронов на Украине.
 
