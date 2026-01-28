Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Спорт

Партнер Трусовой по «Ледниковому периоду» пожаловался из-за отсутствия фигуристки на тренировках

Актер Жвакин пожаловался на малое количество совместных тренировок с Трусовой
Александр Вильф/РИА Новости

Актер Иван Жвакин, выступающий вместе с фигуристкой Александрой Трусовой в шоу «Ледниковый период», пожаловался на малое количество совместных тренировок со спортсменкой. Скриншот его сообщений из чата опубликовал Telegram-канал «Figurexing».

Жвакин, в том числе, указывает, что за две недели Трусова на тренировке была всего два дня, из-за чего у них «мало накатки». При этом актер подчеркнул, что сам он ходил на тренировки каждый день и видел, сколько часов тренируются другие пары.

Из личного архива

В январе спортсменка объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам, который состоится 31 января и 1 февраля.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее выступление Трусовой и Жвакина раскритиковала Татьяна Тарасова.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!