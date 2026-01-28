Партнер Трусовой по «Ледниковому периоду» пожаловался из-за отсутствия фигуристки на тренировках

Актер Иван Жвакин, выступающий вместе с фигуристкой Александрой Трусовой в шоу «Ледниковый период», пожаловался на малое количество совместных тренировок со спортсменкой. Скриншот его сообщений из чата опубликовал Telegram-канал «Figurexing».

Жвакин, в том числе, указывает, что за две недели Трусова на тренировке была всего два дня, из-за чего у них «мало накатки». При этом актер подчеркнул, что сам он ходил на тренировки каждый день и видел, сколько часов тренируются другие пары.

Из личного архива

В январе спортсменка объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам, который состоится 31 января и 1 февраля.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее выступление Трусовой и Жвакина раскритиковала Татьяна Тарасова.