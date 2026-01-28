Российские банки зафиксировали рост просрочки по кредитным картам

В четвертом квартале 2025 года в России вновь зафиксирован рост среднесрочной просрочки по кредитным картам и картам с овердрафтом (Овердрафт — это краткосрочная банковская услуга, позволяющая тратить больше средств, чем есть на счете, в пределах одобренного лимита). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Доля задолженности с просрочкой от 30 до 90 дней выросла до 1,9% после снижения в третьем квартале до 1,6%. В ОКБ отметили, что восстановление роста просрочки произошло на фоне общего замедления выдачи кредитных карт. При этом текущий уровень остается ниже пиковых значений начала года, когда показатель достигал 2,8%. Эксперты подчеркнули, что наблюдаемая динамика не носит сезонного характера.

Участники рынка связали рост просроченной задолженности с совокупностью макроэкономических факторов. В аналитическом сообществе указывают, что, несмотря на сокращение высокорискованных выдач заемщикам с высокой долговой нагрузкой, платежная дисциплина продолжает ухудшаться из-за высоких процентных ставок, сохраняющейся инфляции и замедления роста реальных доходов населения. Дополнительным ограничением для заемщиков стало ужесточение макропруденциальных требований, затрудняющее перекредитование.

В банках также обратили внимание на ухудшение условий по грейс-периодам (льготным периодам) кредитных карт, что стало еще одним фактором давления на заемщиков. Кроме того, снижение объемов новых выдач в конце 2025 года привело к уменьшению эффекта «разбавления» доли просрочки за счет новых кредитов, а абсолютный объем проблемной задолженности при этом продолжил расти.

Эксперты отметили, что увеличение просрочки может быть связано и с «вызреванием» долгов, оформленных ранее по высоким процентным ставкам, а также с более активной продажей банками проблемных портфелей. В кредитных организациях указывают, что значительная часть роста приходится на заемщиков, сформировавших обязательства до введения таких регуляторных ограничений, как показатель долговой нагрузки и период охлаждения.

