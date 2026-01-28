Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Дания ограничила передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза

Посол Барбин: Дания ограничила передвижение российских дипломатов в Евросоюзе
Телеграм-канал «Russian Embassy in Denmark»

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил РИА Новости, что министерство иностранных дел Дании уведомило российское посольство о введении ограничений на передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза.

По словам дипломата, 23 января МИД Дании уведомил о необходимости для посольства не менее чем за 24 часа до въезда на территорию страны, включая транзит, информировать датское внешнеполитическое ведомство о визитах сотрудников российских дипломатических миссий, аккредитованных в других странах ЕС, а также совершеннолетних членов их семей.

28 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала страны Европейского союза и США к единству на фоне «российской угрозы».

До этого чешские издания Deník N и Seznam Zprávy писали, что новый глава МИД Чехии Петр Мацинка отказался от более жестких ограничений на передвижение российских дипломатов. Журналисты отмечают, что именно Прага при прежнем правительстве продвигала принятие тех изменений, которые вступили в силу в Евросоюзе 25 января, — они позволяют членам объединения обязывать дипломатов РФ получать разрешение на въезд в другие страны Шенгенской зоны.

Ранее в МИД России пообещали ответить на ограничения против российских дипломатов.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!