Общество

В Татарстане ограничили движение некоторых видов транспорта

В Татарстане на нескольких трассах ограничили движение автобусов и грузовиков
Александр Кряжев/РИА Новости

В Татарстане на нескольких трассах ввели временные ограничения движения для автобусов и грузового транспорта в связи с сильным снегопадом и плохой видимостью. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканской ГАИ со ссылкой на начальника управления ГИБДД МВД по региону Рустема Гарипова.

Он пояснил, что ограничения в данный момент действуют на следующих участках дорог: «Казань – Оренбург» (с 79-го по 249-й км), «Чистополь – Нижнекамск», «Алексеевское – Альметьевск» и на Алексеевско-Альметьевской платной автодороге. Меры будут сохраняться до улучшения погодной обстановки.

Водителей призывают соблюдать ПДД и без необходимости не выезжать на дороги региона.

4 января в Татарстане из-за неблагоприятных погодных и дорожных условий ограничивали движения для автобусов и грузового транспорта на федеральных трассах «Казань – Оренбург» (участок до Альметьевска) и «Казань – Ульяновск».

До этого сообщалось, что в ночь на 27 января в Москве, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков. В столице впервые с начала зимы наблюдаются полуметровые сугробы.

Ранее стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатываютзарабатывают на снегопаде.
 
